Метрополитен – транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью.

Правила пользования московским метрополитеном, положение 1.2.

Основные сведения и статистика

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 г.

На сегодняшний, день транспортная система состоит из 258 станций (5 закрыты на реконструкцию), входящих в состав 13 линий, протяженностью 438,6 км. В систему так же интегрированы Монорельс, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

Большая часть путей и станций находится под землей, но существуют участки находящиеся как на поверхности, так и над ней. 5 станций расположены на эстакадах, 14 — наземные, остальные станции расположены под землей.

Длина платформ большинства станций — 155 м (8 вагонов), на новых станциях длина платформ — 162 м.

Ширина колеи метро аналогична используемой на российских железнодорожных дорогах — 1524 мм.

Внутренний диаметр круглого однопутного тоннеля 5,1 м (на первых линиях — 5,5 м), внутренние размеры прямоугольного тоннеля — 4,16×4,4 м.

Пути над реками проходят по метромостам. Существует 5 открытых и 6 закрытых метромостов.

Метрополитен обслуживается 21-м электродепо.

Средняя скорость движения поездов — 46-72 км/ч.

Пассажиропоток московского метро составляет более 2,5 млрд пассажиров в год (данные за 2018 год), 6-е место в мире по уровню загруженности.

Структура московского метро

Московский метрополитен — сложная по своей структуре транспортная система. Проектированием, строительством и эксплуатацией метро занимаются различные организации.

Эксплуатирующая организация

Эксплуатацию метро осуществляет ГУП "Московский метрополитен", основанное в 1935 г. На предприятии задействовано 24 тысячи сотрудников, обслуживающих более 8 млн пассажиров в день.

Организация состоит из нескольких десятков отделов, служб и подразделений:

Служба движения — осуществляет организацию перевозки пассажиров, работы станций и координацию работы эксплуатационных служб.

Служба пути — осуществляет текущее содержание, капитальный ремонт пути и путевых устройств, диагностику путевого хозяйства и проверку габарита приближения оборудования на линиях метрополитена.

Электромеханическая служба — обеспечивает работу систем жизнеобеспечения метрополитена: тоннельной и местной вентиляции, водоснабжения, водоотлива, отопления, горячего водоснабжения и канализации, а также дополнительных устройств.

Эскалаторная служба — осуществляет эксплуатацию и ремонт эскалаторов, эксплуатацию лифтов на объектах метрополитена.

Служба тоннельных сооружений — осуществляет эксплуатацию и ремонт тоннельных сооружений, станций и наземных сооружений.

Служба подвижного состава — отвечает за обновление, модернизацию и ремонт вагонного парка. В ее ведомстве находятся все электродепо.

Служба электроснабжения — обеспечивает подачу электроэнергии для движения поездов и работы всех устройств метрополитена.

Учебно-производственный центр — занимается подготовкой специалистов для обособленных подразделений предприятия.

Информационно-вычислительный центр — осуществляет автоматизацию функций управления метрополитеном для повышения эффективности и обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

а так же многие другие службы, работа которых, подчас, не заметна для пассажиров.

Строительные и проектные организации

ОАО "Московский метрострой" (Мосметрострой) основанное в 1931 г., на протяжении более 80 лет является основной строительной организацией московского метро. За это время организацией было построено 190 станций и проложено более 600 км. линий.

ОАО "Метрогипротранс" основанное в 1933 г., — основная проектная организация.

ЗАО "ИНГЕОКОМ" основанное в 1989 г., — организация осуществляла строительство станции Славянский бульвар и перегонные тоннели Арбатско-Покровской линии, участок Филёвской линии от станции Киевская до станции Международная, а так же являлась субподрядчиком строительства станции Борисово Люблинско-Дмитровской линии.

ОАО "Трансинжстрой" основанное в 1955 г., — генеральный подрядчик строительства станций Борисово, Шипиловская и Зябликово Люблинско-Дмитровской линии и станции Новокосино Калининской линии московского метрополитена. Считается, что организация является основным создателем так называемого Метро-2.

АО "Мосинжпроект" основанное в 1958 г., — с 2013 года выполняет функции генерального подрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена.

Вагоностроительные и вагоноремонтные организации

ОАО "Метровагонмаш" (до 1992 года — "Мытищинский машиностроительный завод") основанное в 1897 г.

ЗАО "ВАГОНМАШ" (Ленинградский вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) основанное в 1874 г.

История строительства

Строительство московского метрополитена можно условно разделить на несколько периодов.

Проектирование и начало строительства

Первым реализованным проектом строительства метро в Москве можно считать проект 1930 года, разработанный отделом метро МГЖД (Московская городская железная дорога). В 1931 году архитектурное бюро Метростроя представило этот же проект с небольшими поправками, а в 1933 был утвержден технический проект предусматривающий строительство участков глубокого заложения.

Фактически строительство первой очереди началось в конце 1933 года, и 15 мая 1935 московский метрополитен был открыт для пассажиров. Первая линия включала в себя 13 станций и шла в двух направлениях — от Сокольников до Охотного ряда, а далее до Парка Культуры или Смоленской.

Проект второй очереди предусматривал продление линии от Смоленской до Киевской (открыта в 1937 г.), строительство участка от Александровского сада до Курской (открыт в 1938 г.) и объединение обоих радиусов в отдельную линию. Так же в 1938 году была открыта еще одна линия — от Театральной до Сокола.

Военный и послевоенный период

Строительство третьей очереди было начато еще в 1940 году, но в связи с угрозой захвата Москвы, работы были приостановлены до 1942. В 1943 году был введен в эксплуатацию участок от Театральной до Автозаводской, а в начале 1944 — участок от Курской до Партизанской.

После войны началось строительство четвертой очереди метрополитена. В 1950 году был открыт участок Кольцевой линии от Парка Культуры до Курской, а в 1952 — от Курской до Белорусской. Полностью строительство линии было завершено в 1954 году. В 1953 начал функционировать новый глубокий участок Арбатско-покровской линии от Площади Революции до Киевской, старый при этом был закрыт.

Период типовых проектов

С середины 50-х основной уклон делается на удешевлении строительства за счет использования типовых проектов и сокращения затрат на оформление станций. С 1957 по 1963 годы Сокольническая линия была продлена на юго-запад до одноименной станции, а в 1966 на северо-восток до Преображенской площади (в 1990 году — до Бульвара Рокоссовского). В 1958 был построен участок Киевская — Кутузовская Филевской линии и одновременно запущен закрытый участок от Александровского сада. С 1959 по 1965 годы линия была продлена до Молодежной, а в 1989 до Крылатского.

В этот период также были построены Рижский (1958 г.), Калужский (1962 г.), Таганский (1966 г.) и Краснопресненский (1971 г.) радиусы, которые были соединены в диаметральные линии в 1971 и 1975 годах соответственно. Аналогичным образом строились Калининская (1979-1986) и Серпуховско-Тимирязевская (1983-1994) линии. До распада СССР так же были продлены Замоскворецкая, Арбатско-покровская и Калужско-рижская линии.

Девяностые и нулевые

В 1990 году некоторые станции были переименованы. В 1994 году был достроен северный радиус Серпуховско-тимирязевской линии, с 2000 по 2002 были введены в эксплуатацию три новых станции на южном радиусе. В 1995 году была открыта Люблинская линия от Чкаловской до Волжской. В 1996 линия была продлена до Марьино, а в 2007 открыты станции Сретенский бульвар и Трубная на севере.

В 1995 ответвление от Замоскворецкой линии выделено в отдельную Каховскую линию. В 2003 открывается станция Парк Победы Арбатско-покровской линии, в 2008 линия продлевается до Строгино, включив себя часть Филёвской линии, а в 2009 — до Митино. В 2003 была открыта Бутовская линия легкого метро. В 2005 и 2006 годах открываются станции Выставочная и Международная как ответвление от Филёвской линии.

В январе 2008 года в транспортную систему был включен Монорельс.

Современный период

C 2010 по 2011 годы Люблинско-Дмитровская линия продлевается в обе стороны, включив в себя два новых участка. В 2016 году северный радиус продлевается до станции Петровско-Разумовская, в 2018 году — до станции Селигерская.

В 2012 году на Калининской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линиях открылись новые конечные станции — Новокосино, Алма-Атинская и Пятницкое шоссе.

В 2013 году на Таганско-Краснопресненской линии был пущен участок Выхино — Жулебино, с промежуточной станцией Лермонтовский проспект, в 2014 — после 40-летней консервации была достроена и открыта станция Спартак, в 2015 — открыта новая конечная станция Котельники.

В 2014 году был открыт первый участок Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии с челночным движением по одному пути между станциями Деловой центр и Парк победы. В 2017 году радиус продлили до станции Раменки, и движение стало регулярным, а в 2018 был построен еще один участок, включающий 7 станций.

В 2014 году Бутовская линия была продлена до станции Битцевский парк.

С 2014 по 2016 годы на Сокольнической линии последовательно были открыты три новых станции Тропарёво, Румянцево и Саларьево. В 2019 году был открыт участок Саларьево — Коммунарка.

В конце 2015 и 2018 годов на действующих участках Замоскворецкой линии открылись станции Технопарк и Беломорская, в конце 2017, на северном радиусе — новая конечная станция Ховрино.

В 2016 году было запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Первый этап включал в себя 26 станций. Впоследствии открылись еще 4 станции.

В 2018 году был открыт первый участок Большой кольцевой линии Деловой центр — Петровский парк. Впоследствии была открыта еще одна станция. В 2020 году был открыт второй участок Лефортово – Нижегородская, который впоследствии также был продлен на 1 станцию. В 2021 году был запущен участок Хорошёвская — Мнёвники с вилочным движением, а уже к концу года он был продлен еще на 10 станций, до станции Каховская. В 2023 году были достроены два последних участка и линия замкнулась в кольцо.

В 2019 году был открыт первый учсток Некрасовской линии Косино — Некрасовка. В 2020 году был открыт второй участок — Нижегородская — Косино. До 2023 года в движении временно использовались еще и 3 станциями Большой кольцевой линии.

Интересное о метро

Открытие метрополитена в Москве ознаменовало начало новой эры в развитии города. Метро стало памятником эпохи и встало в один ряд с главными достопримечательностями столицы. В первые годы в метро спускались, чтобы полюбоваться архитектурой и богатством отделки станций. Затраты на строительство и оформление сооружений метрополитена того времени составляли немалую часть бюджета страны. Сейчас для пассажиров все большую роль играет транспортная составляющая. Московский метрополитен осуществляет более 50% всех городских перевозок. Несложно представить, что произойдет, если метро закроется хотя бы на один день.

Помимо самой востребованной транспортной системы Москвы, метро является так же объектом гражданской обороны. С 1941 года все станции начали приспосабливать для массового убежища граждан в случае использования противником оружия массового поражения. Вентиляционные шахты оборудовались фильтрами, строились санузлы, на входах станций сооружались гермозатворы для защиты от взрывов, в туннелях — для предотвращения затопления. В служебных помещениях устанавливались дизельные электростанции для автономного поддержания освещения и вентиляции. Температура в метро поддерживается естественным образом.

В годы войны метро служило бомбоубежищем, здесь скрывались от авиа налётов тысячи москвичей. Движение прекращалось в 18 часов, люди располагались на станциях и на путях, на которые укладывались деревянные настилы. На станциях Белорусская и Чистые пруды находились командные пункты Генерального штаба и ПВО. После войны станции проектировались уже с учетом оборонного значения. Помимо наземных станций и станций филёвской линии гермозатворы отсутствуют лишь на нескольких станциях: Аэропорт, Сокол, Партизанская, Первомайская, Щёлковская, Кропоткинская, Красносельская, Сокольники и Печатники. По сути, московский метрополитен — самое большое бомбоубежище в мире.

Однако вопреки распространенному мнению, метрополитен не является автономной системой. В отсутствии электроснабжения, помимо остановки движения, перестанет функционировать и техническое оборудование. Уже через несколько дней уровень грунтовых вод в подземных сооружениях превысит критическую отметку.

Московский метрополитен обеспечивается энергией электростанциями ОАО "Мосэнерго". Подачу электроэнергии обеспечивают более 300 подстанций, преобразующие переменный ток 10 кВ в постоянный 825 В для питания контактной сети и переменный, напряжением 400 В, 230 В и 127 В, — для питания эскалаторов, устройств управления движением, сигнализации, связи, освещения и других сетей.